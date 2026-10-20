Российский сержант за рулем багги сбил два БПЛА в зоне СВО

В зоне спецоперации гвардии младший сержант Константин Агальцов уничтожил два украинских беспилотника самолетного типа. Российский военный предотвратил уничтожение багги с военным имуществом, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что боец обнаружил три беспилотника ВСУ во время движения по маршруту. Агальцов оценил обстановку и уклонился от столкновения.

«Вывел автомобиль из-под удара и огнем из штатного стрелкового оружия уничтожил два БПЛА. На последующем участке маршрута автомобиль подвергся атаке FPV-дрона противника», — уточнили в Минобороны.

Российский военный проявил выдержку и самообладание, несмотря на сохраняющуюся угрозу. Агальцов маневрировал и смог избежать поражения багги, обеспечив тем самым сохранность перевозимых материальных средств и средств связи.

Ранее в военном ведомстве рассказали, что на Добропольском направлении экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» почти шесть часов отбивал атаку более 40 FPV-дронов ВСУ. Российские военные не допустили поражения боевой машины и поддержали штурмовиков, поражая украинские опорники и пункты управления БПЛА ВСУ.