Солдаты ВСУ во время ротации вышли на российские позиции на СВО

В Днепропетровской области группа украинских боевиков при проведении ротации заблудилась и пришла на российские позиции. Об этом ТАСС рассказал старший разведчик взвода разведки батальона 1642 «Кедр» группировки войск «Центр» Александр Пляшник.

По его словам, российские штурмовики заняли террикон и сидели там уже два или три дня. Это были бывшие позиции ВСУ. Вдруг появились пять боевиков ВСУ. Бойцы ВС России их встретили и спросили, зачем они пришли.

«Они говорят, мол, им сказали, что надо сходить сменить парней [солдат ВСУ]. И наши рассказывают, что уже три дня как мы тут сидим, куда вас отправили?» — рассказал разведчик.

До этого Пляшник рассказал, что бойцы полка начали соревноваться между собой, кто больше собьет наземных комплексов. Кроме того, российские военные за несколько дней уничтожили порядка 15 тяжелых гексакоптеров и НРТК ВСУ.