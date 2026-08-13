Разведчик девятого разведбатальона группировки войск «Центр» с позывным Каин совершил дерзкую вылазку в тыл Вооруженных сил Украины. Он вынес по полю телефон украинского спецназовца и карту размещения сил противника. Об этом сообщил ТАСС командир разведвзвода с позывным Копейка.

«Боец мой, Каин, он забрал телефон у украинца и карту, и под плотным вражеским огнем, считай, из окружения вышел. Через поле так же», — сказал он.

Разведчик рисковал жизнью, так как поблизости находились украинские военные. Чтобы прикрыть его, российские бойцы подбросили три дымовых снаряда. Каин пересек поле незамеченным и доставил важные данные о расстановке сил ВСУ в зоне боевых действий.

Ранее штурмовики российской армии продвинулись на Харьковском направлении. Они зачистили село Водяное и начали бои за Ольховатку, где находится крупный логистический центр ВСУ.