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    С полуночи на подлете к Москве ПВО сбили уже 29 беспилотников ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Дежурные системы ПВО на подлете к Москве с полуночи сбили 29 беспилотников ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Первые 15 дронов сбили в первый час после полуночи. Собянин сообщил об этом в 00:40 по московскому времени.

    Еще о 14 сбитых украинских БПЛА столичный градоначальник написал в 01:28.

    За предыдущую ночь до 04:00 на подлете к Москве уничтожили 42 БПЛА ВСУ, еще 27 нейтрализовали за полчаса до полуночи.

    За прошедшие день российские зенитчики уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 16 октября системы ПВО сбили или подавили 644 украинских беспилотника.

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