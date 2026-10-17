С полуночи на подлете к Москве ПВО сбили уже 29 беспилотников ВСУ

Дежурные системы ПВО на подлете к Москве с полуночи сбили 29 беспилотников ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Первые 15 дронов сбили в первый час после полуночи. Собянин сообщил об этом в 00:40 по московскому времени.

Еще о 14 сбитых украинских БПЛА столичный градоначальник написал в 01:28.

За предыдущую ночь до 04:00 на подлете к Москве уничтожили 42 БПЛА ВСУ, еще 27 нейтрализовали за полчаса до полуночи.

За прошедшие день российские зенитчики уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 16 октября системы ПВО сбили или подавили 644 украинских беспилотника.