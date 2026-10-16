Минобороны доложило о сбитых над Россией беспилотниках ВСУ

За 12 часов российские дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 47 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в «Максе» сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

БПЛА Украины уничтожали с 8:00 до 20:00. Все перехваченные объекты относились к категории беспилотников самолетного типа.

Подразделения ПВО сбивали дроны не только в приграничных Белгородской и Курской областях, но и в Ленинградской, Кировской и Оренбургской областях, а также над территорией Пермского края, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Кроме того, днем в пятницу, 16 октября, войска России продолжили бить по логистическим центрам ВСУ. В Ровно удалось поразить комплекс «Эквадор», здесь хранились военные грузы.

В тот же день президент России Владимир Путин заслушал доклад Генштаба о ситуации в зоне СВО. Глава государства констатировал успешные действия российских войск и поздравил военных с освобождением Доброполья.