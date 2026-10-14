Силы ПВО за ночь сбили 902 украинских беспилотника над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 902 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 13 октября до 8:00 14 октября дежурными силами ПВО уничтожены 902 украинских беспилотных летательных средства», — заявили в ведомстве.

БПЛА ликвидировали над Белгородской, Волгоградской, Брянской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Курской, Новгородской, Липецкой, Ростовской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Саратовской, Тульской и Тверской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским, Ставропольским краями, Крымом и акваторией Азовского моря.

Утром стало известно, что в школах и детских садах города Балакова в Саратовской области отменили занятия. Как до этого отметил губернатор региона Роман Бусаргин, в результате атаки БПЛА в городе несколько жилых домов получили повреждения, также один человек погиб.