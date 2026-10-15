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    В Рязани из-за атаки БПЛА закрыли школы и детские сады

    Фото: Медиасток.рф

    На фоне налета беспилотников в Рязани временно закрыли часть школ и детских садов. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор Павел Малков.

     Он предупредил жителей, что на область продолжаются массовые атаки БПЛА.

    «Сегодня в целях безопасности отменяются занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов Рязани», — отметил Малков.

    Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и не подходить к окнам.

    По его словам, в школах и детских садах откроют дежурные группы для родителей, которым не с кем оставить детей.

    В ночь на 14 октября средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами 902 украинских беспилотника. Налетам подверглись Крым, Кубань, Ставропольский край, Московский регион, акватория Азовского моря, Калужская, Владимирская, Курская, Новгородская и другие области.

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