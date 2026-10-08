МККК заявил об ударе ВСУ по грузовику с гуманитарной помощью в Донецке

Находившийся на стоянке рядом со складом гуманитарной помощи Международного Комитета Красного Креста грузовик получил серьезные повреждения в ходе атаки украинских боевиков на Донецк. Об этом сообщила пресс-служба гуманитарной организации.

Там подчеркнули, что и склад и грузовик имели эмблему, указывающую на мирное предназначение.

«По международному гуманитарному праву: объекты, транспортные средства и персонал, обозначенные эмблемой красного креста, должны всегда пользоваться уважением и находиться под защитой», — напомнили в пресс-службе.

В организации добавили что занимаются исключительно гуманитарными проектами и оказывают помощь мирным людям, которые оказались в зоне боевых действий и выход из строя грузовика после атаки может помешать проведению новой миссии.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник со ссылкой на власти Донецкой Народной Республики сообщил, что украинские беспилотники атаковали столицу региона рано утром 6 октября.