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    Российские снайперы сбили «дрон-невидимку» ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Снайперы группировки войск «Запад» сбили украинский «дрон-невидимку». Об этом РИА «Новости» рассказал начальник расчета противодействия БПЛА 169-й отдельной мотострелковой бригады «Запада» с позывным Лео.

    «Расчет снайперов, в чьи задачи входит в том числе уничтожение тяжелых БПЛА ВСУ типа „Баба-Яга“, уничтожил огнем украинский беспилотник-камикадзе самолетного типа на краснолиманском направлении», — сообщил он.

    Оказалось, что военные сбили В-2 — это недавняя разработка ВСУ, которую долгое время держали в секрете. БПЛА интересен своей необычной формой и заявленной малозаметностью.

    Прошедшей ночью артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили 19 пунктов управления беспилотниками ВСУ.

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