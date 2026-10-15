Снайперы группировки войск «Запад» сбили украинский «дрон-невидимку». Об этом РИА «Новости» рассказал начальник расчета противодействия БПЛА 169-й отдельной мотострелковой бригады «Запада» с позывным Лео.

«Расчет снайперов, в чьи задачи входит в том числе уничтожение тяжелых БПЛА ВСУ типа „Баба-Яга“, уничтожил огнем украинский беспилотник-камикадзе самолетного типа на краснолиманском направлении», — сообщил он.

Оказалось, что военные сбили В-2 — это недавняя разработка ВСУ, которую долгое время держали в секрете. БПЛА интересен своей необычной формой и заявленной малозаметностью.

Прошедшей ночью артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили 19 пунктов управления беспилотниками ВСУ.