Средства ПВО сбили за ночь более 600 беспилотников над Россией

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над регионами 644 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аппараты перехватили в период с 20:00 до 08:00. Налеты отразили Московском регионе, на Кубани, в Крыму, Татарстане, над Черным морем, под Липецком, Калугой, Брянском, Вологдой, Воронежем, Новгородом и Ростовом-на-Дону.

Также средства ПВО уничтожили беспилотники в Волгоградской, Ленинградской, Курской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях.

В Ростовской области из-за БПЛА пострадал мужчина в Аксайском районе. Также получили повреждения производственно-складские помещения, разгорелся пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Всего над областью перехватили 50 беспилотников и одну ракету.