Важное 18 мая 2024, 13:19 Российские военные освободили Старицу в Харьковской области Минобороны: ВС России освободили Старицу в Харьковской области РИА «Новости»

Читать 360 в

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Старица в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Село взяли под контроль бойцы группировки «Север». Российская армия продолжила продвижение в глубину обороны противника.

Реклама

«Нанесено поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны», — добавили в ведомстве.

Потери Вооруженных сил Украины составили до 150 военных. Противник лишился танка, двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.

Ранее Минобороны сообщило о 12 освобожденных за неделю населенных пунктах в Харьковской области. ВС России взяли под контроль Борисовку, Гатище, Бугроватку, Глубокое, Мороховец, Олейников, Огурцово, Красное, Плетеневку, Лукьянцы, а также населенные пункты Пыльная и Стрелечья.