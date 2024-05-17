ВС России за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 16:12 ВС России за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области РИА «Новости»

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Входящая в ВС России группировка «Север» за последнюю неделю взяла под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что войска продолжают продвигаться в зоне СВО. Они освободили на Харьковском направлении населенные пункты Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Мороховец, Огурцово, Олейников, Красное, Лукьянцы, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

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Группировка также ударила по позициям ВСУ в районе Волчанска и отбила 21 атаку ВСУ.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что войска освободили более 200 квадратных километров территорий под Харьковом. Бойцы зачищают Волчанск от украинских боевиков и продолжают наступать в зоне спецоперации.