Свыше 5 тысяч человек посетили фестиваль мотофристайла в Дмитрове

Фестиваль мотофристайла прошел на Советской площади в Дмитрове 5 июня. Его посетили более пяти тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, спортсмены показали жителям и гостям города сложные трюки на мотоциклах и багги. Это небольшой легковой автомобиль высокой проходимости. Участники выполняли прыжки с трамплина с элементами акробатики, пируэты в воздухе и многое другое.

«Команда мотофристайла FMX13 была основана в 2007 году самым титулованным фристайл-мотокросс-райдером, уроженцем Коломны Алексеем Колесниковым. Он является чемпионом Европы и мира по этому виду спорта, а также чемпионом России», — пояснили в министерстве.

Этим летом команда также выступит в Серпухове — 23 июня, в Коломне — 29 июня и в Сергиевом Посаде — 31 августа.

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