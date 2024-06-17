Танцоры из Лобни победили на всероссийском конкурсе хореографии

Фото: Администрация г.о. Лобня

В Санкт-Петербурге прошел всероссийский конкурс «В моменте». В нем поучаствовал коллектив хореографического ансамбля «Каблучок» из Лобни.

Танцоры выиграли несколько наград конкурса. Ульяна Старшинова и Павел Петухов получили спецприз и диплом лауреатов I степени. Анна Милюкова и Дмитрий Илюхин тоже стали лауреатами I степени за хореографическую композицию. Лобненцам вручили и дипломы II и III степеней. Ансамбль занимается в Доме культуры «Луговая» под руководством Надежды Чичкиной.

После танцоры примут участие в закрытом всероссийском грантовом конкурсе. Там будут соревноваться лучшие хореографические коллективы по версии творческого движения Level UP. Мероприятие пройдет в Сочи. Второе приглашение — на премию по народно-сценическому танцу. Оба события состоятся весной 2025 года.

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