Петр Чернышев ежедневно приходит на могилу Анастасии Заворотнюк с пятилетней дочкой

«КП»: Чернышев с пятилетней дочерью Милой каждый день посещает могилу Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев каждый день приходит на могилу жены, актрисы Анастасии Заворотнюк Троекуровском кладбище вместе с пятилетней дочерью Милой. Об этом сообщила « Комсомольская правда ».

По информации издания, вдовец каждый раз приносит большой букет цветов, заботливо поправлял венки и крест. В последний раз Чернышев пробыл на кладбище почти час.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года актриса боролась с раком головного мозга.

Однокурсник артистки по Школе-студии МХАТ Денис Матросов рассказал о последних годах жизни Заворотнюк. По его словам, болезнь не разрушила ее нежные отношения с мужем, фигуристом Петром Чернышевым.