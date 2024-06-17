Петр Чернышев ежедневно приходит на могилу Анастасии Заворотнюк с пятилетней дочкой

Фигурист Петр Чернышев каждый день приходит на могилу жены, актрисы Анастасии Заворотнюк Троекуровском кладбище вместе с пятилетней дочерью Милой. Об этом сообщила «Комсомольская правда».
По информации издания, вдовец каждый раз приносит большой букет цветов, заботливо поправлял венки и крест. В последний раз Чернышев пробыл на кладбище почти час.
Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года актриса боролась с раком головного мозга.
Однокурсник артистки по Школе-студии МХАТ Денис Матросов рассказал о последних годах жизни Заворотнюк. По его словам, болезнь не разрушила ее нежные отношения с мужем, фигуристом Петром Чернышевым.
Россию и КНДР призвали объединиться и отразить любые угрозы
В Польше поддержали цели спецоперации России на Украине
Появилось видео удара армейской авиации по замаскированной технике ВСУ
Швейцария анонсировала новый саммит по Украине за пределами Европы
Загоревшийся от БПЛА резервуар с нефтепродуктами в Азове сняли на видео
Движение по Крымскому мосту временно приостанавливали
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте