Новое футбольное поле открыли в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе

Новое футбольное поле открылось первого июня в Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный на месте зимнего катка. Здесь уже проходят тренировки и футбольные матчи. Глава округа оценил новую спортивную площадку.

На новом футбольном поле искусственное покрытие, есть дорожки и летние раздевалки. Тренироваться здесь можно абсолютно бесплатно до 14:00, а после этого времени все занятия будут проходить по предварительной записи и за отдельную плату. По словам арендатора, заниматься здесь могут дети от шести до 12 лет, так как поле небольшое — 20 на 40 метров.

«Зимой мы открыли здесь каток, на котором отдыхало большое количество наших жителей, выступали звезды российского и мирового фигурного катания, играли матчи хоккейные команды. Теперь здесь открылось футбольное поле, на котором желающие могут бесплатно тренироваться. Вместе с арендатором и представителями спортивных учреждений нашего города обсудили дальнейшие перспективы использования этой площадки. Планируем закрепить ее за одной из спортивных школ Балашихи», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

На таком покрытии можно тренироваться круглый год и в любую погоду, даже когда на улице до 10 градусов мороза. А для вечерних занятий есть система освещения.

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