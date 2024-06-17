Кремль оценил подписание Сербией и Турцией декларации «саммита мира» в Швейцарии

Песков: саммит по Украине не повлиял на отношение России с Сербией и Турцией

Россия не станет пересматривать отношения с Сербией и Турцией, чьи представители на «саммите мира» в Швейцарии подписали итоговую декларацию. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что оба государства с самого начала поддерживали распространенную точку зрения, что мероприятие не имеет никаких перспектив без участия России.

«Мы примем во внимание позицию, которую заняли эти страны. Для нас это важно, и мы будем продолжать разъяснять им нашу аргументацию», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что в целом эффективность прошедшего в Швейцарии саммита по Украине стремится к нулю, поэтому говорить о каком-либо эффекте от подписанной участниками встречи декларации не приходится.

«Мы продолжим работать со всеми странами, которые готовы это делать. Это позиция нашего президента, который остается открытым для диалога, для серьезных и результативных обсуждений», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что на повестке дня остается и предложенная президентом Путиным мирная инициатива, с которой он выступил на прошлой неделе.