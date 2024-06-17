17 июня 2024 17:04 Нацист и клоун: о выходках Noize MC и Рода Стюарта Писатель Беседин: Noize MC* поддержал не Украину, а группировку убийц и фашистов 3 0 2 Фото: Pool/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Два музыканта отличились на днях. Оба сделали идиотское шоу с украинским акцентом. Первый — это рэпер Noize MC*, который выперся на сцену в испанской Валенсии в футболке запрещенной организации «Азов»**. Второй — Род Стюарт, который разгуливал по Лейпцигу в желто-голубой атрибутике и во время выступления для чего-то вывел на экран фото Владимира Зеленского.

Первому толпа радостно улюлюкала. Второму свистела и плевалась. Полагаю, в Лейпциге были в основном местные, пусть и с русско-украинским контингентом, небольшим. В Валенсии же наверняка собрались только украинцы, сбежавшие от мобилизации, и россияне, сбежавшие по собственной глупости. Вряд ли на Noize MC* заглянули испанцы. Как видим, немцы оказались умнее. А вот кто большой идиот — Стюарт или Noize*? Полагаю, что последний. Ведь кто такой Зеленский для Стюарта? Никто. Что реально знает Род о конфликте на Украине? Ничего. Как ничего не знает об этом большинство музыкантов, делающих вид, что поддерживают украинский народ. На самом деле, всем им глубоко плевать. Просто так модно. Если кто что и знает, то это сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс, который десятилетиями штудировал учебники истории.

С Noize MC* другая история. Не хочу подбирать слова, а скажу просто: Noize MC* — подонок и нацист. Да, рок-музыканты любили шокировать публику. Сид Вишез из Sex Pistols, к примеру, носил футболку со свастикой. Это был элемент провокации, шокинга, что, впрочем, не отменяет омерзительности поступка. Известна и фраза Дэвида Боуи, где он ухитрился назвать Гитлера первым панком, за что потом долго извинялся. Однако и Боуи, и Вишез действовали в наркотическом угаре через 30 лет после окончания Второй мировой войны. Подонок Noize MC* напяливает на себя нацистскую тряпку, в то время как эти нацисты уничтожают его соотечественников. Это раз. И два: они виновны в том, что погибают сами украинцы.

Фото: Andrei Ladygin/Russian Look / Global Look Press

Хочу акцентировать эту мысль еще раз: Noize MC* поддержал не Украину, а группировку убийц, чьи фашистские и нацистские взгляды признали даже на Западе. В той же Испании, например. Это враги и России, и Украины.

Такой «перформанс» Noize MC* ничего общего не имеет с борьбой за мир, о которой не столь давно вещал сам музыкант. Кстати, те клоуны, которые аплодировали ему в Валенсии, почему они еще не записались в батальон «Азов»**?

К сожалению, зачастую вот такие «деятели культуры», как Noize MC*, начинают с разговоров о мире, а заканчивают нацистскими маршами и выступлениями. Позорище, честное слово!

Не люблю запреты, крайние меры, преследования, но тут решение однозначно: Noize MC* — террорист, его гнилостное имя должно быть стерто из российского сознания. Для нацистов есть только одно место — тюрьмы. В случае Noize MC*, похоже, дело не столько в тупости артиста, сколько в том, что он трепетно отдался злу, точно девица, присягнувшая на оргии Сатане. Изыди, бес, и больше не возвращайся в Россию!

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. ** Запрещенная в России террористическая организация.