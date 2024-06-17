17 июня 2024 15:16 Оторопь от встречи с жутью. Почему Noize MC станет противен самим украинцам Публицист Миронова: после выходки в Валенсии рэпера Noize MC отторгнут все 14 27 5 Фото: Anton Belitsky / Global Look Press Эксклюзив

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Странные какие люди. Второй десяток лет пошел с тех пор, как первые россияне завернулись в украинский флаг и вышли на площади. Это было в 2014 году. Ни один из политиков, активистов, журналистов, выбравших тогда чужой флаг, не остался в российской политике. Даже в гражданском обществе таких нет. Между пацифизмом и гуманизмом с одной стороны и предательством с другой — маленький зазор. Его дно выстлано чужим флагом.

Казалось бы, что не только всеобщая история, но и события последних десяти лет должны были научить наших людей простой истине: тех, кто заворачивается в чужой флаг, не любят нигде. Рэпер Noize MC*, несмотря на золотую школьную медаль и РГГУ, почему-то забыл об этом. Он выступил в Валенсии в футболке в цветах украинского флага и с гербом «Азова»** на груди. Наверное, думал, что так его примут за своего украинцы и похвалят европейцы. Но общество устроено иначе: после этого поступка Ивана Алексеева* отторгнут все, потому что никто не любит предателей.

Соблазн расчеловечивания Начнем с того, что мне лично вообще непонятно, как этот музыкант оказался в Валенсии. Кому он там нужен с концертами? Вряд ли испанцы заслушиваются его музыкой. Публика там наверняка русская. Ну и украинцы.

Фото: Anton Belitsky / Global Look Press

Можно сказать, человек, выехав на ПМЖ в Литву, или где он там сейчас живет, обрек себя на существование меж двух огней. Кому нужны его песни? Русским эмигрантам. Которые, хоть и пишут в басурманских соцсетях про оставшихся в России, то есть о нас, гадости, но в целом вряд ли массово утратили базовые человеческие ценности и не приветствуют тех, кто активно призывает убивать сограждан. Русские эмигранты, релоканты не из вакуума зародились — у всех них в России остались родственники, друзья, соседи, у кого-то здесь до сих пор коллеги, заработок. Всех монструизировать не стоит — большинство нормальные. И не желают, чтобы нас тут бомбили. Я в этом убеждена.

Так что, если условный Noize MC* хочет в Европе зарабатывать на этой публике, ему бы следовало помнить: здоровый человек без девиаций не желает гибели своей стране и согражданам.

Это одна сторона. Одна часть аудитории Ивана Алексеева* и десятков других музыкантов, артистов, писателей, которые эмигрировали в последние годы. Вторая часть — украинцы. Те самые борцы с русским языком и русской культурой, которые являются вторыми, после россиян, потребителями этой самой культуры. Именно они ходят на концерты, платят деньги. И, конечно, очень хотят услышать лестные слова о своей стране. Но вот какое дело. Вы можете мне не верить, однако я убеждена, что и среди украинских обывателей большинство — тоже здоровые. Они могут ассоциировать себя с украинским народом, украинской культурой, могут желать победы своей армии. Но россиянин, который заворачивается во флаг Украины, да еще поддерживает ВСУ, да еще «Азов»** — он ведь в глазах украинцев людоед, как и в наших. С тем лишь отличием, что призывает есть противников Украины.

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency / Global Look Press

Но, скажите честно, если вы встретите на улице людоеда, вам будет разница, по какую он сторону конфликта? Вы сядете с ним за один стол, если он, скажем, националист из Ивано-Франковска? То-то же! Не надо впадать в грех украинской пропаганды и в ответ на расчеловечивание нас представлять нелюдями жителей этой несчастной соседней страны. Они тоже люди, у них такие же базовые реакции. Реакция на людоеда и у русского, и у украинца, и у испанца одна — убежать.

Вдвойне людоед В случае с Иваном Алексеевым* все усугубляется тем, что он из Белгорода. Мы все, увы, видим тяжелейшие последствия обстрелов Белгородчины. Давайте проведем глубокий эмоциональный анализ. В популярной блог-психологии это называют расстановками. Пример первый. Допустим, я из Тюмени. Я там выросла. Потом уехала. Много лет в Тюмени не живу. Но всегда слежу за новостями о тюменских катаклизмах, происшествиях: это мой родной город, если там что-то случается, я за него переживаю.

Фото: Andrei Ladygin/Russian Look / Global Look Press

Если бы Тюмень начали обстреливать, я бы пришла в ужас. Просто от силы сопереживания людям, которые там остались. Я даже про ракетные обстрелы Луганска не могу читать спокойно новости, хотя была в городе всего четыре дня. Я же человек. Я там завела какие-никакие знакомства. А в Тюмени я прожила больше 20 лет. Там остались те, с кем я ходила в садик, в школу. Там мои родственники. Даже не представляю, что бы со мной было, покажи мне видео с обстрелами Тюмени. Идем дальше. Представим украинца. Допустим, он из Ивано-Франковска. Тоже уехал с Украины. Не стоит упускать, что украинцы, которые пришли на концерт Noize MC* в Валенсии, это не совсем патриоты. Патриоты воюют ведь, так.

У тех, кто с Украины сбежал, явно есть к своему государству претензии. Они, может, и поднимают жовто-блакитное свое полотнище, но по каким-то причинам на родину не едут. И наверняка хотели бы прекращения военного конфликта. Подозреваю, у них к своему государству море претензий: от требований прекратить боевые действия до возмущения тем, что чуть не полстраны разбежались в поисках покорма.

И вот стоит условный такой человек из Ивано-Франковска. Говорит на мове, но пришел на концерт русского Ивана Алексеева*. Что-то у него там не задалось на Украине, почему-то он ее не защищает с автоматом в руках. Но чувства к родине еще есть, он за каким-то лешим разворачивает на концерт флаг Украины. По большому счету это пусть и экзальтация, но в пределах нормы. Что не так? Он украинец, поднял флаг Украины. Но тут россиянин в ответ поднимает такой же флаг. И показывает герб «Азова»**. Что в голове у украинца?

Оторопь берет Наши релоканты порой соблазняются думать, что в ответ украинцы выражают им признательность за поддержку и готовы ручаться за этих русских, что они хорошие правильные русские и им можно, например, заводить счета в банке, возвращать монетизацию на YouTube. На самом деле у украинца будет та же реакция, что и у нас с вами — ужас от лицезрения людоеда. Того, кто призывает убивать своих. Тут и рефлекторное отвращение, и оторопь, как при встрече с жутью, и ясное понимание социального нездоровья человека, который желает победы чужой армии.

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

У Noize MC* ведь в России наверняка остались родственники, друзья. Желая победы украинской армии, он желает гибели своим родным. Поддерживая «Азов»**, он поддерживает взгляд на своих родных как на недочеловеков, ведь в «Азове»** много фашиствующего элемента. Будут украинцы ходить на такие концерты? Думаю, нет. Сколько уже этих звезд заворачивались в украинские флаги? Где они? Где Земфира*, Макс Покровский*, где тихонько подхвативший лозунг «Слава Украине»*** Валерий Меладзе? Вы не поверите, но Меладзе конкретно, у которого было (и, вероятно, до сих пор есть) украинское гражданство, не в Киеве, не в Ницце, а на Рублевке! Не сдался он украинцам, хоть и готов их славить.

И наши писатели, которые признавались пранкерами, что радуются гибели своих читателей, — где они все?

Где наша эмигрировавшая пресса, севшая на западные гранты и активно поддерживавшая Украину? Гранты урезают, аудитория у всех этих ютьюб-СМИ не растет, влиятельность падает. А где те самые активисты 2014–2015 годов, которые заматывались во флаг Украины на антикрымских митингах? Их, кстати, было очень немного, таких девиантов. В Петербурге они все были у нас наперечет, судьба каждого мне известна: никто не состоялся в России и не устроился на Западе. Ни журналист, ни гражданский, прости Господи, активист. Даже гей-активисты, которые здесь вдруг обмотались тогда украинскими флагами, в Европе оказались на дне.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / Global Look Press

Никто из публичных россиян, заматывавшихся в течение последних 10 лет в украинский флаг, не состоялся ни в России, ни на Западе! Ни, тем более, на Украине. Была целая плеяда беглецов на Украину, которых постигла неудача, достаточно вспомнить Аркадия Бабченко*. Украинцы не приняли его даже с учетом украинской фамилии. Ибо жуть. Все эти люди, вовремя не понявшие, что нельзя кутать себя во флаг чужой стран, закатываются за горизонт один вслед за другим. Потому что отвращение и отторжение девиации в человеке сильнее политических установок.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. ** Запрещенная в России террористическая организация. *** Минюст внес лозунг «Слава Украине» в перечень нацистских.