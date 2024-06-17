Фейк: из-за паводка ядохимикаты из озера под Новосибирском попали в Обь и достигли Ямала

В интернете начали распространять информацию о том, что из-за весеннего паводка ядохимикаты из озера под Новосибирском попали в Обь и достигли Ямала. Эти данные являются фейком.

Фейк:

В социальных сетях распространяют информацию, что в деревне Казым-Мыс Шурышкарского района якобы взяли пробы из реки Оби. На основании их результатов воду якобы признали непригодной для питья. Источник также описывает загрязнение водоема в результате весенних паводков, которые смыли некие ядохимикаты в районе Новосибирска, что стало губительным для рыб, там обитающих.

Правда

Департамент внешних связей ЯНАО выпустил опровержение данного сообщения.

«Данная информация не соответствует действительности. Никаких ядохимикатов из озера в районе Новосибирска в реку Обь не поступало. В случае если бы это произошло на территории как минимум трех регионов находящихся южнее ЯНАО (Новосибирская и Томская области, ХМАО-ЮГРА) объявили бы чрезвычайные ситуации, так как попадание большого количества ядохимикатов привело бы к экологической катастрофе», — заявили в ведомстве.

Также департамент связался с коллегами из Новосибирска, которые подтвердили, что информация о ядохимикатах в Оби является фейком. Научный центр изучения Арктики на постоянной основе осуществляет мониторинг водных объектов. На Оби, в том числе в районе села Горки находится исследуемый участок, где ученые регулярно проводят отбор проб воды и донных отложений.

«Последние данные мониторинга показали, что в реке Обь произошло снижение таких загрязняющих веществ, как нефтепродукты, анионные поверхностно-активные вещества, которые являются антропогенными загрязнителями. При этом наблюдается высокое содержание железа и марганца. Однако эти элементы не являются антропогенными загрязнителями, а отображают природный фон. Количество этих элементов высоко от природы» — сообщили в департаменте внешних связей ЯНАО.

Вода из местных водозаборов остается пригодной для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для улучшения ее качества в департаменте порекомендовали проводить ее фильтрацию и кипячение.

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