«Между агрессией и состоянием овоща». Кто заменит Байдена, если его не доведут до выборов?
Политологи назвали Мишель Обаму следующим возможным президентом США
Президент США Джо Байден продолжает демонстрировать снижение когнитивных способностей. За последнюю неделю в Сети опубликовали несколько видео с публичных мероприятий, на которых 81-летний американский лидер внезапно «зависал», начинал двигаться не в том направлении, странно улыбался, словно не понимал, где находится. В соцсетях допустили, что Байден откажется участвовать в ноябрьских выборах. Какое будущее ждет хозяина Белого дома и кто может его заменить, разбирался 360.ru.
Далее — прямая речь собеседников 360.ru.
Павел Филипчук, глава Каховского муниципального округа Херсонской области
В заключении личного терапевта Кевина О’Коннора по итогам медобследования самого пожилого президента США говорится, что у Джо Байдена выявили обструктивное апноэ во сне (остановка дыхания во время сна), спинной артрит, гиперлипидемию и гастроэзофагеальный рефлюкс. Обструктивное апноэ во сне проявляется в виде прекращения легочной вентиляции и может вести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта Байдена.
Важно отметить, что медосмотр не включал проверку умственных способностей Байдена, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Скорее всего, команда президента боится, что эти показатели будут еще хуже, чем заключение терапевта.
Учитывая многочисленные факты публичного неадекватного поведения Байдена, это имеет место быть, если мы говорим о способности действующего президента США еще четыре года здраво руководить страной.
Если брать во внимание сегодняшние показатели здоровья президента Соединенных Штатов Америки, объем нагрузки на Байдена в этой должности и то, что выборы состоятся только через пять месяцев, вполне обоснованно могут говорить о том, что форму, которая уже сегодня не вполне адекватна, до выборов, конечно, сохранить не выйдет.
Она будет только ухудшаться и может достигнуть критических показателей.
Камала Харрис оказалась весьма глупа. Вряд ли умственные способности позволят ей управлять страной. Демократы уже жалеют о своем выборе сделать ее вице-президентом. Об этом также заявлял американский журналист Такер Карлсон. Нынешние заявления Харрис о необходимости сокращения населения планеты вообще закрывают для нее все двери.
Клинтон Хиллари, как кандидат в президенты США на выборах 2016 года от Демократической партии, проигрывала Дональду Трампу по количеству голосов выборщиков. Не думаю, что у нее получится взять реванш.
Шварценеггера я вообще не рассматриваю как серьезную кандидатуру на пост президента США. Если только Штаты не пойдут по примеру Украины, которая избрала президентом клоуна, и не изберут артиста. Тем более что Шварценеггер родился в Австрии и потому, согласно Конституции США, не вправе выдвигаться на пост главы государства.
Считаю, что демократы сегодня могут объединиться вокруг фигуры Мишель Обамы. Ее супруг, Барак Обама, до сих пор имеет значительную популярность в США, но он уже был президентом дважды и баллотироваться не может. Тут-то на сцену и выходит Мишель Обама.
Думаю, выдвижение ее кандидатуры может создать проблемы для республиканцев. Такое решение может задействовать «ключевую часть электората» — афроамериканок. В определенной мере ее кандидатура может сплотить и самих демократов.
Марк Нешпа, эксперт информационных стратегий, политконсультант
Нам просто будут показывать Байдена реже, меньше, тексты писать короче. Мы даже не сможем из его публичных появлений сделать выводы, что с ним что-то не так.
Плюс чаще будем видеть текстовые форматы от его имени, хотя давно понятно, что он никакого отношения к ним не имеет. Бытует мнение, что для поддержания состояния на нем тестируют разные ноотропные вещества, которые стимулируют работу мозга и позволяют быть в тонусе.
Если внимательно посмотреть, есть видео, где президент США довольно бодр и весел, но достаточно агрессивен. Это говорит о том, что ему предлагают какие-то стимулирующие вещества, для того чтобы он чувствовал себя лучше. Баланса между агрессией и состоянием овоща пока не найдено, но вся демократическая фарминдустрия сейчас работает в эту сторону и старается сделать так, чтобы Байден дошел до выборов.
Если выбирать конкретно одного героя, то это будет Мишель Обама, у которой фоновый рейтинг очень высокий. Она продолжательница идей как своего мужа, так и действующего президента.
Надо понимать, что это одна из немногих американских публичных личностей, которые не принимают большого участия в нынешней политике и имеют положительный рейтинг. Мишель Обама может собрать большой электорат темнокожего и демократического населения, оживить БЛМ и всю либеральную повестку, которая последние полгода начала затухать.
Я бы еще отметил такого персонажа, как Алекс Сорос. Он имеет не последнее значение и довольно большой вес в демократическом движении. Можно ожидать какого-то кандидата и представителя от него. Это может быть прокурор, который сейчас пытается активно засадить Трампа.
Вполне себе я допускаю, что, если поддерживать риторику против Трампа, надо делать акцент на этом и продолжать продавать этого персонажа. Это комично, но в публичном поле может возродиться накал политической борьбы на фоне анти-трампизма. Я бы не стал сбрасывать со счетов интересы самого Сороса и его участие в президентской гонке.
Александр Черемин, член экспертного совета движения «Сильная Россия»
У Байдена в последнее время очень ярко прослеживаются деменция и другие болезни, которые показывают, что он недееспособен в роли президента.
Он становится посмешищем на мероприятиях, куда приезжает. Иногда даже не может определить, где находится собеседник или куда ему надо пройти. Поэтому, конечно, Байдена будут менять.
Замена нужна на более молодого кандидата. Для демократов очень хорошо, чтобы это непосредственно была:
- женщина
- не пожилая
- уже известная и раскрученная ранее у демократов
Такой кандидат — Мишель Обама. Ее прекрасно знают как бывшую первую леди, она имеет определенную популярность.
Во-первых, за нее точно будут голосовать женщины. Во-вторых, афроамериканцы. В-третьих, те, кто ранее голосовал за ее мужа.
Это и будет лучший кандидат в президенты от Демократической партии.
Антон Лиманов, военный эксперт
Джо Байден сохранит форму, но какая это будет форма? Как всегда, он будет отвечать не на те вопросы, идти не туда, смотреть не в ту сторону, совершать промахи — как обычно.
Президенту США сейчас 81 год. Несмотря на все успехи американской медицины, возраст берет свое. Он останется таким же, ничего не изменится.
Других кандидатов от Демократической партии нет и не будет. Джейсон Палмер, Марианна Уильямсон не имеют никаких шансов. Они малоизвестны.
Только на территории Американского Самоа Джейсон Палмер взял три голоса. Этого мало, чтобы стать кандидатом в президенты. Так что, скорее всего, президентом будет Джо Байден. Не знаю каким. Скорее всего, таким же невменяемым.
Американская история знала и не таких президентов. В 1944 году на четвертый срок избрали уже совсем больного Франклина Рузвельта. Он не ходил, сидел парализованный в коляске. Четвертый срок длился недолго — в 1945 году он умер.
Да, Байдена сейчас могут избрать в президенты, но возраст уже почтенный. В случае его смерти новым президентом станет вице-президент. Ничего страшного, Америка помнит и не такие прецеденты.
В конце концов, Байден может потерпеть поражение. Тогда страну возглавит кандидат от республиканцев — Дональд Трамп. Тут уж будь что будет, выбираем президента США не мы. К сожалению.
Жириновский предлагал избирать президента Соединенных Штатов всем миром, потому что они определяют политику всего мира. Владимира Вольфовича никто не послушал, так что избирать президента в очередной раз будет население США.