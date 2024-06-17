«Между агрессией и состоянием овоща». Кто заменит Байдена, если его не доведут до выборов?

Президент США Джо Байден продолжает демонстрировать снижение когнитивных способностей. За последнюю неделю в Сети опубликовали несколько видео с публичных мероприятий, на которых 81-летний американский лидер внезапно «зависал», начинал двигаться не в том направлении, странно улыбался, словно не понимал, где находится. В соцсетях допустили, что Байден откажется участвовать в ноябрьских выборах. Какое будущее ждет хозяина Белого дома и кто может его заменить, разбирался 360.ru.

Павел Филипчук, глава Каховского муниципального округа Херсонской области

В заключении личного терапевта Кевина О’Коннора по итогам медобследования самого пожилого президента США говорится, что у Джо Байдена выявили обструктивное апноэ во сне (остановка дыхания во время сна), спинной артрит, гиперлипидемию и гастроэзофагеальный рефлюкс. Обструктивное апноэ во сне проявляется в виде прекращения легочной вентиляции и может вести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта Байдена. Важно отметить, что медосмотр не включал проверку умственных способностей Байдена, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Скорее всего, команда президента боится, что эти показатели будут еще хуже, чем заключение терапевта.

Учитывая многочисленные факты публичного неадекватного поведения Байдена, это имеет место быть, если мы говорим о способности действующего президента США еще четыре года здраво руководить страной. Если брать во внимание сегодняшние показатели здоровья президента Соединенных Штатов Америки, объем нагрузки на Байдена в этой должности и то, что выборы состоятся только через пять месяцев, вполне обоснованно могут говорить о том, что форму, которая уже сегодня не вполне адекватна, до выборов, конечно, сохранить не выйдет. Она будет только ухудшаться и может достигнуть критических показателей.

Фото: Michael Kappeler/dpa / Global Look Press

Камала Харрис оказалась весьма глупа. Вряд ли умственные способности позволят ей управлять страной. Демократы уже жалеют о своем выборе сделать ее вице-президентом. Об этом также заявлял американский журналист Такер Карлсон. Нынешние заявления Харрис о необходимости сокращения населения планеты вообще закрывают для нее все двери. Клинтон Хиллари, как кандидат в президенты США на выборах 2016 года от Демократической партии, проигрывала Дональду Трампу по количеству голосов выборщиков. Не думаю, что у нее получится взять реванш.

Шварценеггера я вообще не рассматриваю как серьезную кандидатуру на пост президента США. Если только Штаты не пойдут по примеру Украины, которая избрала президентом клоуна, и не изберут артиста. Тем более что Шварценеггер родился в Австрии и потому, согласно Конституции США, не вправе выдвигаться на пост главы государства. Считаю, что демократы сегодня могут объединиться вокруг фигуры Мишель Обамы. Ее супруг, Барак Обама, до сих пор имеет значительную популярность в США, но он уже был президентом дважды и баллотироваться не может. Тут-то на сцену и выходит Мишель Обама. Думаю, выдвижение ее кандидатуры может создать проблемы для республиканцев. Такое решение может задействовать «ключевую часть электората» — афроамериканок. В определенной мере ее кандидатура может сплотить и самих демократов.