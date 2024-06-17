17 июня 2024 16:16 Швейцарский «саммит мира» не прибавил друзей Украине. Какие ошибки совершили власти? Политолог Гуреев: Глобальный Юг посчитал бесполезным «саммит мира» по Украине 0 0 0 Фото: Sean Kilpatrick / Global Look Press Эксклюзив

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На прошедшем на швейцарском курорте Бюргеншток «саммите мира» не только не добились поставленных целей для прекращения конфликта на Украине — сама конференция еще больше отдалила возможность мирных соглашений. Политолог Данила Гуреев в беседе с 360.ru подчеркнул, что украинские власти не сумели привлечь на свою сторону страны Глобального Юга и при этом отказались от предложения президента России Владимира Путина об условиях мирных переговоров.

Далее — его прямая речь.

Ошибка Украины

Инициированный властями Украины «саммит мира» в Швейцарии преследовал цель договориться с мировыми державами о мирных переговорах на условиях Киева. Основную ставку делали на страны Азии, Африки и Латинской Америки, объявившие о своем нейтралитете в этом конфликте. Они не поставляли вооружение украинским военным, и их планировали хотя бы в таком формате привлечь для поиска мирного решения.

Но здесь руководство Украины допустило критическую ошибку. Она заключалась в том, что на саммит не позвали Россию. Основная логика такого шага — сейчас договориться об ультиматуме, но уже не от имени Украины, а от всего мира.

Это такая позиция украинских властей: декларировать какие-либо требования в контексте, что весь мир их уже одобрил. Что не мы сами принимаем решения, а есть старший брат, чье мнение важнее. Проблема заключалась в том, что большая часть стран Глобального Юга отказались от участия в саммите. Китай не приехал вообще, а Индия, африканские и азиатские страны прислали не самых серьезных представителей.

Поэтому саммит потерял свою легитимность еще в самом начале, а цели, которые перед ним ставились изначально, не реализовали.

Основными участниками стали страны, которые и до этого выступали союзниками Украины и безоговорочно поддерживали Киев в противостоянии. Поэтому о привлечении мировой общественности говорить не приходится. Приехавшие поговорили, подписали ряд соглашений о безопасности и договорились о новых встречах. Последний пункт и стал самым главным итогом. Украинская сторона уже объявила, что на новом саммите участники еще раз все обговорят и предъявят ультиматум России. С украинской точки зрения, скорее всего, это успех. Но по факту он никак не помогает приблизить мирное соглашение.

Система ультиматумов

Главное, что не понравилось странам Глобального Юга — это то, что мирный договор должны заключить два государства — участника конфликта. Любые такие соглашения подписываются противоборствующими странами. Но швейцарский саммит прошел без участия России. Теперь Украина пытается выстроить систему ультиматумов, которые, с точки зрения стран Глобального Юга, неэффективны. Такая инициатива им кажется сюрреалистической и неправдоподобной. Поэтому большая часть из них, несмотря на то, что приняла участие в этом самом саммите, в его эффективность не поверила.

Позиция России

Достаточно посмотреть на любую карту, чтобы увидеть, что линия фронта сдвигается не в пользу Украины. Россия побеждает на поле боя, а ее армия продвигается вперед. При этом киевский режим начал массовую мобилизацию населения, что не принесло никаких результатов. Поэтому Украина может созвать хоть 22 саммита, но все они не имеют никакого смысла.

Президент России Владимир Путин недавно объявил об условиях переговорного процесса, на которые готов пойти. Но Украина от них отказалась. Тут возникает вопрос, а что тогда сейчас обсуждать?

Предложение мира выдвинули, а его просто проигнорировали. Вместо этого сказали: нет, мы выигрываем и дальше продолжаем конфликт. Но только следующие условия мира от России станут более жесткими, чем те, что президент озвучил недавно.