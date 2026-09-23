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    Российские силы за неделю уничтожили более 50 солдат ВСУ на Сумском направлении

    Фото: РИА «Новости»

    Расчеты БПЛА 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» за неделю ликвидировали свыше 50 украинских боевиков на Сумском направлении. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил командир роты с позывным Грот.

    «В Сумской области разведывательные подразделения беспилотных летательных аппаратов зафиксировали перемещение сил противника как в лесных массивах, так и на автомобильных дорогах», — сказал он.

    На основании полученных сведений, расчеты FPV-дронов незамедлительно нанесли огневое поражение. В итоге за неделю были ликвидированы более 50 военных ВСУ.

    Ранее артиллеристы группировки «Восток» ликвидировали скопление живой силы противника в районе населенного пункта Червоный Яр, который находится примерно в 20 километрах от Орехова в Запорожской области. Российские военные атаковали место дислокации боевиков ВСУ с помощью РСЗО «Ураган».

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