Украинские БПЛА совершили массовый налет на Таганрог

Таганрог в ночь на 12 сентября подвергся массированному налету беспилотников, в городе зафиксировали несколько очагов возгорания. Об этом на платформе «Макс» сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

«Силы ПВО уничтожили БПЛА над городом. Есть очаги возгорания. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написала она.

По словам Камбуловой, информация о последствиях на земле уточняется. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Глава администрации призвала жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

Ранее три человека пострадали при атаках FPV-дронов по машинам в Борисовском округе Белгородской области.

До этого в ДНР украинские боевики атаковали населенные пункты в Донецкой Народной Республики, семь человек пострадали и еще двое погибли.