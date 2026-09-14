Россиянам назвали главное правило защиты от телефонных мошенников

Лучший способ защититься от телефонных мошенников — не брать трубку при звонках с незнакомых номеров. Об этом РИА «Новости» заявил специалист по информационной безопасности Андрей Масалович.

«Главное правило — если звонит незнакомый номер, просто пишете: „Напиши“», — отметил эксперт.

Масалович пояснил, что мошенники обычно звонят с подменных номеров, с которых сложно отправлять сообщения. Если же человеку действительно что-то нужно, он, как правило, пишет, прежде чем звонить.

Ранее ИБ-специалист напомнил, что открытые нейросети нельзя использовать для работы с конфиденциальной информацией. Все загруженные в них данные немедленно улетают в руки противника, предостерег он.