Жизнь как приложение: 45% россиян не терпят очереди и задержки из-за онлайн-сервисов
ВКонтакте: 45% россиян больше не терпят очереди и задержки после онлайн-сервисов
Россияне стали по-другому воспринимать комфорт из-за онлайн-сервисов. На это указало исследование ВКонтакте — больше половины опрошенных хотят, чтобы повседневная жизнь вне интернета была столь же быстрой, как и цифровая.
Граждане привыкли, что множество задач удается закрыть оперативно, без обзвонов и ожидания, а статус заказа или обращения постоянно отображается в приложении. Ту же легкость и оперативность они ждут и за пределами интернета.
Опрос, показал: 74% респондентов уверены, что бытовые дела должны решаться быстро и без лишних телодвижений, 45% стали хуже терпеть очереди, задержки и запутанные процессы. Исследование провели в июне 2026 года с помощью онлайн-опроса. В нем поучаствовали более 1 000 респондентов.
Цифровые ориентиры превратились в привычку
Ключевые запросы пользователей к онлайн-сервисам — оперативность, доходчивость и предсказуемость. Они выработали стойкие ожидания и привычки. Почти у половины опрошенных раздражение вызывает медлительность сервисов.
Для 44% опрошенных важно, чтобы интерфейс онлайн-сервиса был понятным, 40% хотят видеть перед глазами статус процесса — на какой стадии находится заказ. Также 88% россиян отметили, что жизнь упростилась после появления онлайн-сервисов, 58% стали быстрее справляться с повседневными делами: покупками, записью к врачам, оплатой услуг и другими. Еще 57% опрошенных обратили внимание, что работа сервисов в целом положительно отразилась на уровне комфорта и удобства.
В итоге укоренившаяся тяга к цифровым сценариям изменила отношение к действиям вне Сети. У людей обострилась нетерпимость к задержкам — они начали хуже выносить ожидание. Респондентов выводят из себя далекие маршруты или необходимость добираться до неудобной точки.
Какие области жизни изменили интернет-сервисы
Заметнее всего цифровизация сказалась на областях, в которых прежде людям приходилось лично обращаться для чего-то и ждать своей очереди. Две трети респондентов указывали на перемены в оплате и управлении средствами, свыше половины опрошенных — в приобретении одежды и техники, общении, получении госуслуг и документов.
Наиболее востребованные и неотъемлемые в повседневной жизни сервисы оказались мессенджеры и соцсети (70%), банковские приложения (61%), навигаторы (37%), госуслуги (33%) и маркетплейсы (33%).
Значение управляемости и контроля
При этом скорость — не единственное пожелание пользователей. Людям важно знать, что происходит с их заказом, записью, заявкой или оплатой. Две трети респондентов указали, что онлайн-сервисы дарят ощущение контроля над задачами. Более половины пользователей теперь меньше времени тратят на звонки, личные визиты и очереди. Столько же респондентов объяснили, что быстрее улаживают повседневные дела.
Сервисами, которые дарят чувство контроля и умиротворения стали навигаторы (77%), онлайн-запись к врачу (77%), банковские приложения (73%), музыкальные платформы (67%), такси и каршеринг (64%).
Также участники опроса указали, что цифровые сервисы включились в разные жизненные ситуации. Приложения банков, государственные сервисы, карты и другие — это средства экономии времени, которые облегчают повседневную рутину. Соцсети и мессенджеры позволяют постоянно оставаться на связи. Развлекательные — помогают отвлечься и отключиться.