18 сентября 2026 14:04 Жизнь как приложение: 45% россиян не терпят очереди и задержки из-за онлайн-сервисов ВКонтакте: 45% россиян больше не терпят очереди и задержки после онлайн-сервисов Фото: РИА «Новости» Общество

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Россияне стали по-другому воспринимать комфорт из-за онлайн-сервисов. На это указало исследование ВКонтакте — больше половины опрошенных хотят, чтобы повседневная жизнь вне интернета была столь же быстрой, как и цифровая.

Граждане привыкли, что множество задач удается закрыть оперативно, без обзвонов и ожидания, а статус заказа или обращения постоянно отображается в приложении. Ту же легкость и оперативность они ждут и за пределами интернета. Опрос, показал: 74% респондентов уверены, что бытовые дела должны решаться быстро и без лишних телодвижений, 45% стали хуже терпеть очереди, задержки и запутанные процессы. Исследование провели в июне 2026 года с помощью онлайн-опроса. В нем поучаствовали более 1 000 респондентов.

Цифровые ориентиры превратились в привычку Ключевые запросы пользователей к онлайн-сервисам — оперативность, доходчивость и предсказуемость. Они выработали стойкие ожидания и привычки. Почти у половины опрошенных раздражение вызывает медлительность сервисов. Для 44% опрошенных важно, чтобы интерфейс онлайн-сервиса был понятным, 40% хотят видеть перед глазами статус процесса — на какой стадии находится заказ. Также 88% россиян отметили, что жизнь упростилась после появления онлайн-сервисов, 58% стали быстрее справляться с повседневными делами: покупками, записью к врачам, оплатой услуг и другими. Еще 57% опрошенных обратили внимание, что работа сервисов в целом положительно отразилась на уровне комфорта и удобства. В итоге укоренившаяся тяга к цифровым сценариям изменила отношение к действиям вне Сети. У людей обострилась нетерпимость к задержкам — они начали хуже выносить ожидание. Респондентов выводят из себя далекие маршруты или необходимость добираться до неудобной точки.

Фото: РИА «Новости»

Какие области жизни изменили интернет-сервисы Заметнее всего цифровизация сказалась на областях, в которых прежде людям приходилось лично обращаться для чего-то и ждать своей очереди. Две трети респондентов указывали на перемены в оплате и управлении средствами, свыше половины опрошенных — в приобретении одежды и техники, общении, получении госуслуг и документов. Наиболее востребованные и неотъемлемые в повседневной жизни сервисы оказались мессенджеры и соцсети (70%), банковские приложения (61%), навигаторы (37%), госуслуги (33%) и маркетплейсы (33%).

Фото: Uwe Anspach/dpa / www.globallookpress.com