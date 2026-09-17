Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили скопление живой силы противника в районе населенного пункта Червоный Яр, расположенного примерно в 20 километрах от города Орехов в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Артиллеристы атаковали место дислокации украинских боевиков с помощью РСЗО «Ураган». Ведомство опубликовало видео запуска снарядов и кадры попадания снарядов.

«„Ураган“ ударил по резервам ВСУ», — отметили в пресс-службе.

По данным «Звезды», бойцы били по целям в течение 12 часов. Командир расчета с позывным Орлик в беседе с телеканалом отметил, что подготовка к открытию огня обычно занимает 3-4 минуты.

«А мы все это сделали за две минуты. Просто вот приехали, навелись, ждали команды, отработали», — подчеркнул он.

Ранее российская армия поразила украинские объекты ВПК, а также сухогруз в порту Черноморск Одесской области. Ударам подвергся крупный киевский дата-центр, который обеспечивал работу использовавшегося в военных целях серверного оборудования.