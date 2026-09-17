Запад не у дел. «Газпром» создал замену мощнейшим иностранным турбинам

Компания «Газпром» запустила ресурсные испытания нового отечественного турбодвигателя ТМ16. Об этом пресс-служба концерна сообщила в телеграм-канале .

Агрегат мощностью 16 МВт смонтировали на компрессорной станции «Туртасская». Перед этим новинка успешно прошла заводские проверки. Двигатель проработал 72 часа в тестовом режиме. Теперь мотору предстоит работа в «боевых» условиях на реальной прокачке газа.

Двигатель собрали на заводе «Тюменские моторостроители». Все узлы и комплектующие создали в России. Отдельные элементы поставили предприятия из Санкт-Петербурга и Урала. Для этого проекта завод полностью обновил оборудование и цеха.

ТМ16 работает эффективнее и экологичнее зарубежных аналогов. Новая турбина служит дольше и реже требует ремонта. Габариты мотора формировались по размерам иностранных двигателей — старые агрегаты теперь можно заменить без перестройки станций.

Газотурбинный двигатель ТМ16 предназначен для транспортировки газа по магистральным трубопроводам. Такие установки считаются ключевым оборудованием компрессорных станций.

Ранее глава «Газпрома» Миллер описал запасы газа в ЕС фразой «будет зима».