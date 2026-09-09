«На грани надежды»: когда детское увлечение становится угрозой жизни

На всех площадках 360.ru 11 сентября в 16:00 состоится премьера большого документального фильма «На грани надежды». Телеканал снял его вместе с Детским клиническим центром имени Л. М. Рошаля.

Питбайки и квадроциклы все чаще становятся желанным подарком для детей и подростков. Но за скоростью, яркими эмоциями и ощущением свободы может скрываться смертельная опасность. Число аварий с участием несовершеннолетних в Московской области растет, а последствия таких поездок нередко оказываются необратимыми.

Кто несет ответственность за случившееся — ребенок, не осознающий степень риска, или взрослый, позволивший ему сесть за руль? Как предотвратить трагедию и уберечь детей от тяжелых травм и летального исхода? Что необходимо сделать, чтобы подобных случаев становилось меньше?

Ответы на эти непростые вопросы ищут авторы документального фильма «На грани надежды» — Мария Михейчик и Нина Коробкова.

В основе картины — реальные события и истории семей, чьи дети после аварий оказались в клинике. Родители рассказывают о пережитом, врачи — о борьбе за жизнь и здоровье юных пациентов. Хирурги рассуждают о лечении, смертности и ответственности взрослых, а профессиональные психологи и юристы рассматривают проблему со своей точки зрения.

Фильм не только о последствиях опасного увлечения. Он о цене одного решения, родительской ответственности и надежде, которая остается даже в самые тяжелые минуты. Авторы проекта стремятся не запугать зрителя, а привлечь внимание к проблеме, о которой необходимо говорить открыто, пока очередная поездка не завершилась трагедией.

Команда проекта выражает отдельную благодарность за участие в съемках отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Раменское» и отделу Госавтоинспекции ОМВД России «Истринский».

Смотрите документальный фильм «На грани надежды» 11 сентября в 16:00 на всех площадках. Возможно, он поможет кому-то вовремя остановиться, задуматься и спасти детскую жизнь.