Российский разведчик «Центра» пережил около 70 сбросов с «Бабы-яги» за 2 суток

Разведчик подразделения спецопераций группировки войск «Центр» с позывным Хаба за двое суток пережил примерно 70 сбросов с тяжелого беспилотника ВСУ «Баба-яга», находясь на наблюдательной позиции. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

Хаба объяснил, что вместе с двумя другими военными обустроил пункт наблюдения примерно в двух километрах от передовой и направлял разведданные командованию. Через время противники обнаружили позицию и начали атаковать.

«Двое суток „Баба-яга“ нас разбирала. И почему-то именно этот момент даже штурма так не запомнился, как этот момент запомнился. Там около 70 раз в сутки работали сбросы „Бабы-яги“», — признался военнослужащий.

Он объяснил, что нескончаемое присутствие разведывательных беспилотников ВСУ в воздухе мешало перемещаться. Покинуть пункт получилось только после появления тумана, мешавшего противнику вести наблюдение с воздуха.

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