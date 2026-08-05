ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Калужской области
Правоохранители задержали россиянина, который готовил теракт в военкомате в Калужской области. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.
Оперативники установили, что мужчина 2004 года собирался по заданию СБУ поджечь военкомат.
Он самостоятельно связался с представителем украинской разведки, по его наводке диверсант оставил надписи с оскорблениями представителей органов власти на стенах жилых домов.
«В дальнейшем куратор предложил осуществить поджог военного комиссариата, для чего подозреваемый провел разведку в окружении объекта, а также приобрел компоненты, из которых изготовил бутылки с зажигательной смесью», — отметили в ФСБ.
Силовики задержали агента СБУ во время попытки поджечь объект. У диверсанта изъяли несколько канистр с зажигательной смесью, а также средства связи, содержащие переписку с куратором.
Ранее в Крыму задержали местного жителя, который печатал детали для беспилотников ВСУ. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о госизмене.