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    ФСБ поймала двух диверсантов, готовивших атаку на элемент ПВО Москвы

    Фото: РИА «Новости»

    Правоохранители задержали двух украинских агентов, которые планировали совершить атаку FPV-дронами на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы. Об этом сообщили ЦОС ФСБ.

    Силовики задержали двух выходцев из Закавказья 1991 и 1998 годов рождения.

    Диверсанты отработали задание по настройке ударных БПЛА, их доставке на точку запуска в Московской области и включению устройств перед взлетом. Злоумышленники планировали управлять беспилотниками дистанционно с территории Украины.

    По заданию сотрудника СБУ украинские агенты изъяли в Калужской и Смоленской областях из тайника FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств.

    Ранее ФСБ задержала наемника из Германии, дезертировавшего из подразделения ВСУ в зоне спецоперации. Мужчина уже участвовал в боевых действиях в Афганистане, Сомали и Сирии. В 2016-2018 годах он служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны Украины.

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