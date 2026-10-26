ФСБ поймала двух диверсантов, готовивших атаку на элемент ПВО Москвы
Правоохранители задержали двух украинских агентов, которые планировали совершить атаку FPV-дронами на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы. Об этом сообщили ЦОС ФСБ.
Силовики задержали двух выходцев из Закавказья 1991 и 1998 годов рождения.
Диверсанты отработали задание по настройке ударных БПЛА, их доставке на точку запуска в Московской области и включению устройств перед взлетом. Злоумышленники планировали управлять беспилотниками дистанционно с территории Украины.
По заданию сотрудника СБУ украинские агенты изъяли в Калужской и Смоленской областях из тайника FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств.
Ранее ФСБ задержала наемника из Германии, дезертировавшего из подразделения ВСУ в зоне спецоперации. Мужчина уже участвовал в боевых действиях в Афганистане, Сомали и Сирии. В 2016-2018 годах он служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны Украины.