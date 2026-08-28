Разведчики «Центра» добыли карты позиций ВСУ при освобождении Шевченко

МО: разведчики «Центра» взяли в плен бойца ВСУ с картами позиций в селе Шевченко

В ДНР разведчики группировки войск «Центр» при выполнении боевой задачи пленили украинского боевика, при котором нашли карты местности с местами дислокации ВСУ в трех населенных пунктах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Группа российских разведчиков зашла в глубину обороны противника. Бойцы скрыто наблюдали и собирали данные о расположении ВСУ.

«По ходу продвижения к населенному пункту военнослужащим удалось взять в плен боевика ВСУ, при котором находились ценные документы — рукописные карты местности с подробным указанием расположения блиндажей, огневых точек и маршрутов перемещения подразделений БПЛА противника», — уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, на картах были отмечены места дислокации противника в трех населенных пунктах, включая Шевченко. Пленный боевик рассказал о командирах, системах ротации и маршрутах движения подразделений ВСУ. Сведения передали в штаб.

Разведгруппа также оперативно передавала данные о вражеских перемещениях, местах запуска БПЛА и огневым позициям артиллерии. Российские расчеты FPV-дронов били по выявленным целям.

Населенный пункт Шевченко освободили в конце июля.