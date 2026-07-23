Подразделение «Горыныч» управления ФСБ в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожило пять диверсионных групп украинских боевиков при зачистке окрестностей Константиновки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по республике.

Бойцы ФСБ уничтожили противника с помощью ударных самолетных дронов. Операторы «Горыныча» уничтожили 13 украинских террористов.

В ФСБ добавили, что бойцы антитеррористического подразделения продолжают охоту на диверсантов ВСУ, продолжая исследовать район Константиновки.

До этого 20 июля подразделение спецназначения «Горыныч» также ликвидировало операторов беспилотников и украинских диверсантов на окраинах Константиновки.

Ранее военнослужащие группировки войск «Юг» взяли в плен двух диверсантов ВСУ, которые планировали устроить в Константиновке пиар-акцию с флагом и снять на видео «присутствие» военных в городе.