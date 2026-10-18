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    ВСУ прятались в домах мирных жителей в Доброполье

    Разведчик «Центра» сообщил о позициях БПЛА ВСУ в мирных многоэтажках Доброполья

    Фото: РИА «Новости»

    Украинские военные оборудовали позиции и точки запуска дронов в жилых домах и многоэтажках Доброполья. Там находились и мирные люди, рассказал РИА «Новости» разведчик 110-й гвардейской бригады 51-й армии с позывным Удав.

    Российские штурмовые подразделения сразу разгадали опасную тактику ВСУ. Разведчики группировки «Центр» установили, что украинские операторы тяжелых дронов устроили базы в подвалах и подъездах добропольских домов. 

    Солдаты Украины разворачивали боевую технику рядом с мирными горожанами.

    При этом оборудование огневых позиций в функционирующих жилых зданиях с гражданским населением противоречит нормам международного гуманитарного права.

    Доброполье, город в северо-западной части ДНР, российские войска освободили 16 октября. Этот населенный пункт имеет важное логистическое и стратегическое значение, отметил президент России Владимир Путин. 

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