Разведчик «Центра» сообщил о позициях БПЛА ВСУ в мирных многоэтажках Доброполья

Украинские военные оборудовали позиции и точки запуска дронов в жилых домах и многоэтажках Доброполья. Там находились и мирные люди, рассказал РИА «Новости» разведчик 110-й гвардейской бригады 51-й армии с позывным Удав.

Российские штурмовые подразделения сразу разгадали опасную тактику ВСУ. Разведчики группировки «Центр» установили, что украинские операторы тяжелых дронов устроили базы в подвалах и подъездах добропольских домов.

Солдаты Украины разворачивали боевую технику рядом с мирными горожанами.

При этом оборудование огневых позиций в функционирующих жилых зданиях с гражданским населением противоречит нормам международного гуманитарного права.

Доброполье, город в северо-западной части ДНР, российские войска освободили 16 октября. Этот населенный пункт имеет важное логистическое и стратегическое значение, отметил президент России Владимир Путин.