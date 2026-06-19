Российский солдат спасся из заблокированной горящей БМП и помог товарищу

Офицер Григоренко спас себя и сослуживца из подбитой и загоревшейся БМП

Разведчик 1487-го полка группировки войск «Центр» Петр Григоренко в зоне СВО спасся из загоревшейся бронемашины пехоты и вызволил товарища. Он рассказал об этом ТАСС .

Военный служил механиком-водителем БМП-3. В одном из боев его подбили. Машина загорелась, у экипажа почти не оставалось шансов на спасение.

«Естественно, вылезти через люк я не смог [оказался заблокирован], снял обмундирование, оставил автомат и полез через [десантный отдел в задней части машины]», — сказал он.

Закрытая боевая часть БМП-3 делит машину на три отсека. Григоренко заявил, что вероятность спастись была низкой, но ему удалось это сделать. Оказавшись на воле, солдат разблокировал люк и вытащил сослуживца.

Ранее старший сержант Максим Дергоусов участвовал в уничтожении двух минометных расчетов. Минометные расчеты по его приказу нанесли удар.