Антитеррористическое подразделение специального назначения «Горыныч» Донецкого управления ФСБ продолжает зачистку Константиновки от украинских диверсантов. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР.

По данным УФСБ, спецназ работает на окраинах города.

«Бойцы ФСБ выявили пять вражеских диверсионных групп, укрывшихся в домах, и нанесли по ним удар с помощью самолетных дронов. Операторы „Горыныча“ ликвидировали девять украинских террористов», — сообщили в пресс-службе.

На прошлой неделе подразделение «Горыныч» при зачистке окрестностей Константиновки уничтожило пять диверсионных групп ВСУ. Работа по выявлению и ликвидации украинских террористов продолжается.

Накануне ВСУ ударили FPV-дронами по группе мирных жителей во время эвакуации из города. В группе находились пятеро взрослых и двое подростков.