Расчет новейшей тяжелой огнеметной системы БМ-2М группировки «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на днепропетровском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, военные скрытно выдвинулись на позицию под прикрытием групп воздушного наблюдения. Затем навели машину на цель и ударили термобарическими снарядами.

Современная автоматизированная система управления огнем обеспечила точное наведение на большой дальности. В результате удара живая сила противника в укреплении была полностью уничтожена.

В Минобороны отметили, что благодаря автоматизации и дальности стрельбы БМ-2М эффективно поражает опорные пункты, склады и места дислокации ВСУ в глубине обороны.

Ранее расчеты 20-й бригады радиационной, химической и биологической защиты за пять дней уничтожили восемь опорных пунктов ВСУ и три пусковые установки беспилотников.