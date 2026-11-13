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    ВС России освободили село Котовка в Харьковской области

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные взяли под контроль село Котовка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».

    До этого с начала недели российские военные освободили четыре села в зоне проведения специальной военной операции.

    Бойцы «Востока» 9 ноября заняли Васильковое в Запорожской области. На следующий день, во вторник, «Север» сообщил о взятии Никольского на Сумщине.

    Одиннадцатого ноября военные «Центра» освободили Шиловку в Донецкой Народной Республике, а подразделения группировки войск «Восток» — Воскресенку в Запорожской области.

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