Российские военные взяли под контроль село Котовка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».

До этого с начала недели российские военные освободили четыре села в зоне проведения специальной военной операции.

Бойцы «Востока» 9 ноября заняли Васильковое в Запорожской области. На следующий день, во вторник, «Север» сообщил о взятии Никольского на Сумщине.

Одиннадцатого ноября военные «Центра» освободили Шиловку в Донецкой Народной Республике, а подразделения группировки войск «Восток» — Воскресенку в Запорожской области.