ВС России освободили село Котовка в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль село Котовка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».
До этого с начала недели российские военные освободили четыре села в зоне проведения специальной военной операции.
Бойцы «Востока» 9 ноября заняли Васильковое в Запорожской области. На следующий день, во вторник, «Север» сообщил о взятии Никольского на Сумщине.
Одиннадцатого ноября военные «Центра» освободили Шиловку в Донецкой Народной Республике, а подразделения группировки войск «Восток» — Воскресенку в Запорожской области.
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