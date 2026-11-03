Праздник для семей бойцов СВО прошел в Богородском округе

Программа получилась насыщенной и интересной, в ней нашлись занятия и для взрослых, и для детей. Гостей ждал уютный кофе‑брейк, с которого и началось знакомство с центром. Затем для всех желающих провели обзорную экскурсию, где участники с интересом узнавали историю гарнизона и рассматривали технику, погружаясь в атмосферу воинской славы и традиций.

Для юных гостей подготовили активные игры и сеансы лазертага — ребята с азартом включались в состязания, учились работать в команде и просто радовались движению и общению. Взрослые смогли проявить себя в пейнтбольном турнире.

Кульминацией дня стал концерт. На сцене выступили артисты творческого коллектива, созданного в стенах Дома СВО. Среди почетных гостей праздника были депутат Московской областной думы Ольга Попова и председатель совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.