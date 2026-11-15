Расчеты 20-й бригады радиационной, химической и биологической защиты за пять дней уничтожили восемь опорных пунктов ВСУ и три пусковые установки беспилотников. Об этом РИА «Новости» сообщили в группировке войск «Север».

Удары наносили тяжелые огнеметные системы. Помимо укреплений и пусковых установок, военные ликвидировали до 20 бойцов противника.

Подразделения «Севера» действуют в Сумской и Харьковской областях, расширяя полосу безопасности вдоль государственной границы. Высокую эффективность показывают и расчеты дронов «Молния-2» той же бригады.

За неделю они уничтожили пять опорных пунктов, две пусковые установки беспилотников и автомобиль, который использовали для подвоза боеприпасов.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что российские военные освободили село Терсянка в Запорожской области.