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    Бригада РХБЗ уничтожила восемь опорных пунктов ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Расчеты 20-й бригады радиационной, химической и биологической защиты за пять дней уничтожили восемь опорных пунктов ВСУ и три пусковые установки беспилотников. Об этом РИА «Новости» сообщили в группировке войск «Север».

    Удары наносили тяжелые огнеметные системы. Помимо укреплений и пусковых установок, военные ликвидировали до 20 бойцов противника.

    Подразделения «Севера» действуют в Сумской и Харьковской областях, расширяя полосу безопасности вдоль государственной границы. Высокую эффективность показывают и расчеты дронов «Молния-2» той же бригады.

    За неделю они уничтожили пять опорных пунктов, две пусковые установки беспилотников и автомобиль, который использовали для подвоза боеприпасов.

    Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что российские военные освободили село Терсянка в Запорожской области.

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