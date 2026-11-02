За день над регионами России сбили 22 украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны за день сбили 22 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, дежурные силы ПВО ликвидировали аппараты с 08:00 до 20:00 по московскому времени. БПЛА перехватили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областями, а также Московским регионом.

Прошлой ночью российские средства противовоздушной обороны также отразили массированную атаку беспилотников: дежурные расчеты выявили и перехватили 212 украинских аппаратов.

Тем временем, Минцифры и Минобороны начали обсуждать меры защиты центров обработки данных. Поводом стала беспрецедентная атака на объекты «Яндекса» в октябре, после которой компания долгое время восстанавливала работу своих сервисов.