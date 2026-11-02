Более 200 беспилотников сбили над территорией России за ночь

Дежурные силы ПВО в течение ночи уничтожили и перехватили 212 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА сбивали над акваториями Азовского и Черного морей, территориями Крыма, Краснодарского края, Московского региона, Ростовской, Тамбовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей.

Кроме того, военные ликвидировали беспилотники в небе над Липецкой, Орловской, Псковской, Воронежской, Тульской, Калужской, Курской, Белгородской и Брянской областями.

В конце октября жертвами налета БПЛА на Брянскую область стали два человека, сообщал губернатор Егор Ковальчук. Также ранения получили пять мирных жителей, их оперативно отвезли в больницу.

До этого ВСУ атаковали поезд в Воронежской области, в котором ехали футболисты московского «Локомотива».