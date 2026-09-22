При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека

В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Мужчина получил осколочные ранения живота и плеча при ударе FPV-дрона по грузовику в Шебекине. Скорая доставила его в Белгородскую горбольницу № 2. У фуры разбилась кабина. Кроме того, в районе села Неклюдово Шебекинского округа повредилась машина от взрыва беспилотника.

Дроны атаковали автомобиль в поселке Октябрьском Белгородского округа. В местной больнице у пострадавшего мужчины диагностировали акубаротравму. Ему оказали помощь, лечение он продолжает амбулаторно.

Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь сбили почти 300 беспилотников. БПЛА нейтрализовали над 15 регионами. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что после налета дронов повреждения получили гражданские объекты.