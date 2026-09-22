360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека

    Фото: РИА «Новости»

    В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

    Мужчина получил осколочные ранения живота и плеча при ударе FPV-дрона по грузовику в Шебекине. Скорая доставила его в Белгородскую горбольницу № 2. У фуры разбилась кабина. Кроме того, в районе села Неклюдово Шебекинского округа повредилась машина от взрыва беспилотника.

    Дроны атаковали автомобиль в поселке Октябрьском Белгородского округа. В местной больнице у пострадавшего мужчины диагностировали акубаротравму. Ему оказали помощь, лечение он продолжает амбулаторно.

    Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь сбили почти 300 беспилотников. БПЛА нейтрализовали над 15 регионами. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что после налета дронов повреждения получили гражданские объекты.

    Более 42 тонн гуманитарного груза отправили на фронт из Ленинского округа

    Над территорией России сбили 777 беспилотников за ночь

    Два человека погибли при атаке БПЛА на Тульскую область

    Урок мужества для школьников прошел в Богородском округе

    Над Ростовской областью уничтожили более 70 дронов

    Названа следующая цель ВС России в ДНР

    Пожар начался на промышленном объекте Нового Уренгоя из-за атаки БПЛА

    Силы ПВО за ночь сбили 399 беспилотников ВСУ над Россией

    Над Тульской областью сбили 12 беспилотников ВСУ

    ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

    Ветеран СВО из Солнечногорска победил в конкурсе водителей

    В Белгородской области три человека пострадали при атаках дронов ВСУ