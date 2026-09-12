360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Названа следующая цель ВС России в ДНР

    Марочко сообщил, что в ДНР идут активные бои за село Надия

    Фото: РИА «Новости»

    Российские войска продвинулись под селом Доброполье в ДНР. Ведутся активные бои за Надию в пяти километрах от него, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас идет активное освобождение Надии. Есть все основания говорить, что здесь будут положительные новости в ближайшее время», — сказал он.

    Последними освобожденными населенными пунктами в зоне СВО стали, по сообщению Минобороны, села Новогришино в ДНР и Зоревка в Запорожской области. Их заняли группировки «Центр» и «Восток». ВС России планомерно отрезают противника от основных сил в городе Доброполье.

    Ранее Марочко сообщал о начавшихся боях за Василевскую Пустошь. Российские подразделения приблизились к Краматорску с двух направлений.