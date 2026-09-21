Урок мужества для школьников прошел в Богородском округе

Айшат поделилась с ребятами непростыми историями из своей службы: ей не раз приходилось работать под обстрелами и в условиях постоянных угроз, но она продолжала выполнять свой профессиональный долг. В ее рассказах не было пафоса — только честность и спокойная твердость человека, который знает цену стойкости и ответственности. Особую значимость словам героини придают ее награды: среди них — медаль за участие в СВО и медаль Жукова.

Школьники слушали очень внимательно, не перебивая, а после с искренним интересом задавали вопросы. Многие по-настоящему прониклись услышанным: некоторые ребята не смогли сдержать эмоций — настолько сильными и трогательными оказались истории о службе и взаимовыручке.

Такие встречи помогают подросткам увидеть примеры настоящего мужества не в учебниках, а вживую.