Ветеран СВО из Солнечногорска победил в конкурсе водителей

С победой Сергея Афонина поздравил глава Солнечногорска Константин Михальков. Он отметил, что после операции Сергей вернулся к активной жизни, добился профессионального признания, а также вдохновляет других своим примером и помогает личным участием.



«Есть люди, чья история вдохновляет сильнее любых слов. Сергей поддерживает боевых товарищей, помогает ветеранам в вопросах протезирования и адаптации, показывает, что после самых тяжелых испытаний можно двигаться вперед, строить планы и добиваться новых побед. Такие люди — настоящая гордость Солнечногорска, Подмосковья и всей страны», — сказал Константин Михальков.



До участия в СВО Сергей Афонин работал в автошколе. Домой он вернулся в 2023 году, прошел курс восстановления и вновь начал водить автомобиль.



Вместе с гендиректором «Мострансавто» Андреем Майоровым Сергей Афонин испытал «Газель NN», оборудованную ручным управлением. Конструкция автомобиля позволяет людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата управлять газом и тормозом с помощью джойстика.



Ранее Сергей Афонин участвовал в Национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» в Казани.