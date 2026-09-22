При атаке БПЛА на Самарскую область пострадали гражданские объекты

Федорищев: в Самарской области при атаке БПЛА повреждены частные дома

В результате налета беспилотников на Самарскую область повреждения получили автомобили и частные дома. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

«К сожалению, есть повреждения гражданских объектов, частных домов, автомобилей. Оперативный штаб собирает информацию о последствиях», — написал он.

Федорищев добавил, что боевики ВСУ планировали атаку на промышленные предприятия в регионе.

«Наши военные и огневые группы с полной самоотдачей выполняли боевой долг. Сбиты десятки беспилотников», — заключил губернатор.

Вечером в понедельник пресс-служба Минобороны заявила, что с 08:00 до 20:00 средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 45 беспилотников над российскими регионами.