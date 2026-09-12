В Белгородской области три человека пострадали при атаках дронов ВСУ на авто

Три человека получили ранения при ударах FPV-дронов по автомобилям в Борисовском округе Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

Один из беспилотников ночью атаковал машину в поселке Борисовка. В результате одному мужчине диагностировали акубаротравму, второму — осколочные ранения спины. Медики оказали им необходимую помощь.

Еще один удар произошел ранним утром. FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находилась женщина. В результате она лишилась руки и множественные осколочные ранения, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого при атаках дронов ВСУ на автомобили в Шебекинском и Белгородском округах жертвой стал один человек и восемь получили ранения, среди них четверо детей.

Кроме того, после удара дрона по машине в поселке Октябрьский Белгородского округа скончалась женщина.