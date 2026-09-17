Над Тульской областью сбили 12 беспилотников ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны ночью ликвидировали 12 украинских беспилотников в Тульской области. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале .

«Пострадавших нет. По предварительным данным разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он.

Вчера вечером пресс-служба Минобороны России сообщила, что средства ПВО за 12 часов ликвидировали 68 вражеских дронов самолетного типа. БПЛА уничтожили над Брянской, Курской, Калужской, Ростовской и Белгородской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и Черным морем.

В ночь на 16 октября над Россией сбили 71 украинский беспилотник. Дроны ликвидировали над пятью областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.